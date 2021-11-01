Артем Андросов: законопроект о дополнительных налоговых льготах важен для бизнеса

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Законопроект о дополнительных льготах для малого бизнеса, который внес губернатор Тюменской области Александр Моор, нужный для предпринимателей, особенно в нынешних условиях.

Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказала председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов.

"С точки зрения дополнительных мер поддержки законопроект очень важный. Сегодня малый бизнес дает дополнительные рабочие места и наша задача не налоги с него собирать, а помочь предприятиям выжить в непростых условиях", - подчеркнул он.

Напомним, инициатива предлагает в 2021 году на 30% снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслях, применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", либо используют патент.

Благодаря новой налоговой льготе предприниматели региона смогут сэкономить около 250 млн рублей. 11 ноября законопроект рассмотрели депутаты областной думы на заседании по бюджету, налогам и финансам, а уже 25 ноября его обсуждение включат в повестку третьего заседания облдумы.

"Думаю, инициатива губернатора будет одобрена. Подобные льготы принимают во многих регионах России. Все понимают, что 2021 год для малого бизнеса стал тяжелым, за последние 20 лет не было такого падения доли малого бизнеса по стране. Мало того, я предполагаю, что на 2022 год эти меры тоже можно принять и даже увеличить", - добавил Артем Андросов.

Любовь Голышева