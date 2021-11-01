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Выставка в Тобольске расскажет о подвигах пограничников-сибиряков в годы войны

Общество, 16:27 18 ноября 2021

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная защитникам рубежей страны в годы Великой Отечественной войны, откроется в Губернской судебной управе в Тобольске 19 ноября. Ее проводит общественная организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" и Тобольский музей-заповедник, сообщает музей.

Выставка познакомит гостей с примерами верности воинскому долгу и мужества дозорных границы, а также подвигами сибиряков на фронте и в тылу в годы ВОВ.

Посетить выставку "На защите рубежей", а также выставочный проект Тобольского музея-заповедника "Единый дух Победы" можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 2.

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# выставка , пограничники

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