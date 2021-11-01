Юным тюменцам предлагают поделиться рецептами новогодних салатов

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Школьникам из Тюменской области предлагают поучаствовать во Всероссийском конкурсе на лучшее блюдо для новогоднего стола в номинации "Самый юный повар". Оценивать работы будет знаменитый шеф-повар Константин Ивлев и авторитетное жюри.

Как сообщили в региональном отделении Российского движения школьников, ребятам нужно придумать и представить свой вариант знаменитых новогодних салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой".

"Существует множество интересных, креативных и необычных рецептов. Самое время представить свой вариант популярных салатов и поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно до 30 ноября выложить в Instagram видео с рецептом салатов с хештегами #оливьетаз или #сельдьвшубе, а также #РДШ", - рассказали организаторы.

Оффлайн-отбор состоится 2 декабря. Критериями оценки конкурсных работ станут состав, подача и видео блюд. 4 декабря пройдет второй полуфинал и в этот же день состоится финал. Определять победителей будут Дед Мороз, Снегурочка и шеф-повар Константин Ивлев. Те, кто не сможет лично присутствовать на отборе, примут участие онлайн.

Любовь Голышева