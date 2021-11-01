Улицы Тобольска украсят снежные ангелы и тоббиты

| Фото: Группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте | Фото: Группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте

Городской конкурс снежных фигур "Тобольская сказка" стартует 29 ноября.

В этом году участникам предложены две номинации: "Ангел Сибири" и "Сказочные герои: тоббиты, кто они?". Изготовить снежную фигуру можно будет на Базарной площади, в микрорайонах Иртышский, Сумкино, Левобережье и Менделеево.

В составе конкурсных команд – представители учреждений, предприятий, индивидуальные предприниматели, члены тобольских организаций, а также территориальных общественных самоуправлений и жители города. Прием заявок на участие продлится до 13 декабря. 18 и 19 декабря команды будут возводить снежные фигуры.

Победители конкурса снежных фигур "Тобольская сказка" получат подарочный сертификат на 15 тыс. рублей, за второе место - сертификат на 10 тыс. рублей, за третье – сертификат на 5 тыс. рублей.

Награждение победителей конкурса состоится на Красной площади Тобольска во время открытия ледового городка 24 декабря.

Евгений Новоселов