Юных тюменцев приглашают на новогодний конкурс рисунков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в международном конкурсе рисунков "Моя семья и новогодняя сказка" предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 6 до 16 лет.

Участникам необходимо подготовить сюжетные рисунки о традициях главного зимнего торжества. Например, изобразить украшение новогодней елки, хороводы, семейный ужин или вручение подарков, сообщают организаторы.

На конкурс принимаются работы, выполненные карандашами, фломастерами, красками на любой бумаге, а также компьютерная графика и коллаж. Рисунок должен располагаться горизонтально на листе бумаги размером не менее А4 (295×210 мм).

Творческие работы принимаются до 5 декабря. Подробная информация о конкурсе и форма заявки опубликованы по ссылке.