  • 19 ноября 202119.11.2021пятница
  • USD72,6022
    EUR82,2583
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более тысячи заявок собрала тюменская "Елка желаний"

Общество, 12:32 19 ноября 2021

ИА "Тюменская линия"

Более 700 заявок от детей из малоимущих семей и более 500 заявок от одиноких пенсионеров собрал проект "Елка желаний". В этом году кроме Тюмени благотворительная акция проходит в Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и Сургуте. Об этом на пресс-конференции сообщила один из координаторов проекта, руководитель регионального исполкома "Бессмертного полка России" Галина Валуева.

Исполнить новогодние желания детей и одиноких пожилых людей, в том числе ветеранов войны, труда, может каждый. Елки желаний установлены в торговых центрах, уточнить их список можно в группе проекта ВКонтакте.

"Вы подходите к елке, снимаете открытку. На открытке написано имя человека и его желание. Вы покупаете этот подарок и отдаете на стойку информации в этом же торговом центре. Подарки развозят волонтеры — поздравляют людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки", — рассказала Галина Валуева. Сумма каждого заявленного подарка не превышает двух тысяч рублей, уточнила она.

Старт сбора подарков — с 1 декабря, поздравительные выезды добровольцев начнутся с 20 декабря.

Проект "Елка желаний" состоится в Тюмени в третий раз.

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , Елка желаний , Новый год , пенсионеры , торговые центры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:06 19.11.2021Жители двух домов по улице Монтажников в Тюмени получили обновленные дворы
12:32 19.11.2021Более тысячи заявок собрала тюменская "Елка желаний"
12:21 19.11.2021Сотрудники торгового центра в Тюмени рассказали об адаптации к системе QR-кодов
11:59 19.11.2021Тюменцам расскажут об оптических медиа и картине Эдварда Мунка