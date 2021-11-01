Более тысячи заявок собрала тюменская "Елка желаний"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 700 заявок от детей из малоимущих семей и более 500 заявок от одиноких пенсионеров собрал проект "Елка желаний". В этом году кроме Тюмени благотворительная акция проходит в Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и Сургуте. Об этом на пресс-конференции сообщила один из координаторов проекта, руководитель регионального исполкома "Бессмертного полка России" Галина Валуева.

Исполнить новогодние желания детей и одиноких пожилых людей, в том числе ветеранов войны, труда, может каждый. Елки желаний установлены в торговых центрах, уточнить их список можно в группе проекта ВКонтакте.

"Вы подходите к елке, снимаете открытку. На открытке написано имя человека и его желание. Вы покупаете этот подарок и отдаете на стойку информации в этом же торговом центре. Подарки развозят волонтеры — поздравляют людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки", — рассказала Галина Валуева. Сумма каждого заявленного подарка не превышает двух тысяч рублей, уточнила она.

Старт сбора подарков — с 1 декабря, поздравительные выезды добровольцев начнутся с 20 декабря.

Проект "Елка желаний" состоится в Тюмени в третий раз.

Влада Нерадовская