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Юные тюменцы поздравят Деда Мороза с днем рождения в Корабельном сквере

Общество, 10:11 18 ноября 2021

Омутинский Дом культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: Омутинский Дом культуры во ВКонтакте (архив)

Театрализованная игровая программа "Деду Морозу с любовью" начнется в сквере Корабельный в Тюмени 18 ноября в 17 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Встреча приурочена ко дню рождения сказочного волшебника, который принято отмечать 18 ноября. Ребята могут принести с собой поздравительную открытку и рассказать стихотворение. Организаторы подготовили призы для детей, которые придут на праздник в карнавальных костюмах.

Встреча пройдет по адресу: ул. Судоремонтная, 27. Возрастное ограничение: 0+.

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# Дед Мороз , дети , праздник

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