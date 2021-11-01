Юные тюменцы поздравят Деда Мороза с днем рождения в Корабельном сквере

| Фото: Омутинский Дом культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: Омутинский Дом культуры во ВКонтакте (архив)

Театрализованная игровая программа "Деду Морозу с любовью" начнется в сквере Корабельный в Тюмени 18 ноября в 17 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Встреча приурочена ко дню рождения сказочного волшебника, который принято отмечать 18 ноября. Ребята могут принести с собой поздравительную открытку и рассказать стихотворение. Организаторы подготовили призы для детей, которые придут на праздник в карнавальных костюмах.

Встреча пройдет по адресу: ул. Судоремонтная, 27. Возрастное ограничение: 0+.