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В Ишиме устанавливают новогодние ели

Общество, 12:38 18 ноября 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Далее в сюжете Установка 28-метровой ели на Цветном бульваре в Тюмени близится к концу

Большую новогоднюю ель в Ишиме на площади Коркина устанавливают специалисты коммунальных служб.

Позже рядом с деревом построят горку, ледовый городок с традиционными снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодние ели появятся также на стадионах "Центральный", "Локомотив" и на бульваре Белоусова. Праздничное убранство Ишима планируют завершить до 1 декабря.

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