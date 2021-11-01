В Ишиме устанавливают новогодние ели
| Фото: администрация Ишима ВКонтакте
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Большую новогоднюю ель в Ишиме на площади Коркина устанавливают специалисты коммунальных служб.
Позже рядом с деревом построят горку, ледовый городок с традиционными снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодние ели появятся также на стадионах "Центральный", "Локомотив" и на бульваре Белоусова. Праздничное убранство Ишима планируют завершить до 1 декабря.