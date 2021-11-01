Установка 28-метровой ели на Цветном бульваре в Тюмени близится к концу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Установка ели высотой в 28 метров завершается на Цветном бульваре в Тюмени.

Искусственное дерево начали возводить ярус за ярусом в начале ноября. Сначала рабочие собрали железный каркас, после прикрепили ветви.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пока елке не хватает верхушки, но уже сейчас на новогоднем символе можно видеть украшения в виде свечей и шаров.

Дерево станет светомузыкальным. В темноте ель будет светиться множеством огней.

Инна Пахомова