Установка 28-метровой ели на Цветном бульваре в Тюмени близится к концу
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Установка ели высотой в 28 метров завершается на Цветном бульваре в Тюмени.
Искусственное дерево начали возводить ярус за ярусом в начале ноября. Сначала рабочие собрали железный каркас, после прикрепили ветви.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пока елке не хватает верхушки, но уже сейчас на новогоднем символе можно видеть украшения в виде свечей и шаров.
Дерево станет светомузыкальным. В темноте ель будет светиться множеством огней.
Инна Пахомова