  • 18 ноября 202118.11.2021четверг
  • USD72,8228
    EUR82,3553
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Установка 28-метровой ели на Цветном бульваре в Тюмени близится к концу

Общество, 13:24 18 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Установка ели высотой в 28 метров завершается на Цветном бульваре в Тюмени.

Искусственное дерево начали возводить ярус за ярусом в начале ноября. Сначала рабочие собрали железный каркас, после прикрепили ветви.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пока елке не хватает верхушки, но уже сейчас на новогоднем символе можно видеть украшения в виде свечей и шаров.

Дерево станет светомузыкальным. В темноте ель будет светиться множеством огней.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# елки , Новый год , праздник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 18.11.2021Артем Андросов: законопроект о дополнительных налоговых льготах важен для бизнеса
14:17 18.11.2021В Восточном округе Тюмени проложили тротуары у детских садов
14:06 18.11.2021Дмитрий Артюхов проконтролировал испытания беспилотной доставки посылок на Ямале
13:43 18.11.2021В Тюменской области 10 человек стали жертвами COVID-19