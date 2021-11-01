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Телеканал "Тюменское время" выберет самую интересную деревню и снимет утреннее шоу

Общество, 18:16 17 ноября 2021

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Программа "Утро с вами" на телеканале "Тюменское время" запускает конкурс на самую лучшую деревню для встречи Нового года, сообщает СМИ.

Условия просты: нужно записать видео с приглашением и отправить в группу во ВКонтакте или в мессенджеры - Viber, What'sApp - по номеру телефона +7 919 921 08 04. А потом ждать в гости съемочную группу телеканала. Видео принимаются до 5 декабря.

По словам создателей программы, новогодних сюрпризов будет много. Подробности конкурса также можно увидеть в официальных пабликах программы "Утро с вами" во ВКонтакте и на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).

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# деревня , Новый год , Тюменское время

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