Шоу братьев Непочатых ждет юных тюменцев на открытии почты сибирского Деда Мороза

| Фото: из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив)

Театрализованное представление со сказочными персонажами и шоу братьев Непочатых пройдут в день открытия почты сибирского Деда Мороза в ДК "Поиск" 20 ноября. Начало — в 16 часов.

"По замыслу Дед Мороз и Снегурочка готовятся к открытию почты, но в этот момент появляется Снежная королева и пытается испортить праздник. Снеговик с ребятами, которые будут сидеть в зале, попытаются исправить положение", — рассказал сотрудник ДК "Поиск", помощник режиссера Владимир Петелин.

Также в программе — световое шоу братьев Непочатых. Продолжительность всей программы составляет час. Один блок проведут в большом концертном зале, второй - в танцевальном зале.

В танцзале дети смогут поводить первый хоровод, принять участие в играх с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком.

В завершении праздника состоится официальное открытие почты сибирского Деда Мороза. В этот день ребята смогут в числе первых опустить свои письма в почтовый ящик. Отметим, почта волшебника проработает до 20 декабря. Как заверили в ДК "Поиск", письма юных тюменцев не останутся без внимания.

В связи с эпидемиологической ситуацией вход возможен при наличии QR-кода и маски. Телефон для справок: 795-435.

Цена билета — 200 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова