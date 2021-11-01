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Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров начинаются в Центральной городской библиотеке

Общество, 16:48 19 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Серия мастер-классов по созданию новогодних сувениров стартует в Центральной городской библиотеке. Встречи будут проходить каждую субботу с 20 ноября до 25 декабря в 11 часов по адресу: ул. Луначарского, 51, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Творческие занятия познакомят ребят от четырех лет и их родителей с различными техниками создания елочных украшений.

20 ноября гости библиотеки смастерят рождественских ангелов из шерсти, 27 ноября сделают игрушки на елку из пчелиного воска, а 4 декабря – праздничные свечи из вощины.

11 декабря ребята сделают фонарики-подсвечники, 18 декабря – рождественские звезды на окна из цветной кальки, а 25 декабря пройдет мастер-класс по созданию елочных украшений из фетра.

Добавим, что по предварительному запросу в любой из указанных дней в 13 часов можно посетить дополнительное занятие по рисованию шерстью.

Мастер-классы проводятся на платной основе, все необходимые материалы включены в стоимость. Подробная информация и запись по телефону 69-90-59 или на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

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# мастер-классы

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