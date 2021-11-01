Тюркский Дед Мороз, лесной каток и all inclusive: чем удивит тюменцев "Кулига-парк" в зимний сезон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встретиться в казахской юрте с тюркским зимним волшебником - Кыш-Бабаем, покататься на коньках среди сосен и отдохнуть всей семьей в формате all inclusive могут посетители "Кулига-парка" в зимнем сезоне 2021-2022 года, который официально стартует 28 ноября.

Как рассказали представители базы отдыха, для удобства гостей к началу сезона будет запущено мобильное приложение "Кулига-парк", доступное и на iOS, и на Android. Посетители уже пользуются системой карт Ski-Pass, позволяющей оформлять прокат и оплачивать другие покупки на территории центра отдыха. С новым приложением пополнять Ski-Pass можно через смартфон, станет проще следить за балансом на карте, а при оформлении договора персонального клиента брать горнолыжное оборудование в прокат без залога. В телефоне будет доступен весь спектр услуг базы, ее интерактивная карта с описанием каждой локации, а также возможность бронировать и оплачивать гостиничные номера и домики без контакта с кассирами.

Резиденция тюркского Деда Мороза, Кыш-Бабая, в казахской юрте на территории этнопарка "Хозяева Сибири" откроется 5 декабря. На базе зальют необычный каток протяженностью 450 метров, здесь прокатиться среди сосен можно с 19 декабря. На каждый месяц вплоть до конца марта запланированы мероприятия - Масленица, заезды на снегоходах, спуски с гор на креативных санях, забег "Стальной характер. Холод", национальный праздник "Навруз" и так далее. На мастер-классы по горным лыжам и сноуборду ждут и взрослых, и детей.

В этом сезоне в "Кулига-парке" подготовили пакетные предложения: all inclusive, банные спа-туры в формате девичников, семейные уикенды с удобным временем заезда и выезда, абонементы на весь сезон для тех, кто часто посещает горнолыжные трассы базы и хочет сэкономить. Иногородние гости Тюмени в скором времени смогут выбирать из пяти вариантов поездок в "Кулигу-парк": переговоры об этом с отелями уже ведутся.

Дарья Казакова