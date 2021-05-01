Тюменский этнопарк "Хозяева Сибири" объединит семь народов и впечатлит аутентичностью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Этнопарк "Хозяева Сибири", который объединит семь народностей, ранее живших или до сих пор живущих на территории юга Тюменской области, появится в Кулига-парке. Первая очередь строительства уже завершена: гости могут посетить аутентичную тюркскую юрту, прибывшую прямиком из Костанайской области Республики Казахстан, и ненецкий чум из Пуровского района.

Руководитель парка Михаил Продан отметил, что 2021 год загородная база отдыха начинает с тремя новыми объектами. Это, помимо этнопарка, терраса "Воздух" и пляж, куда дополнительно завезли песок, провели работы по обустройству и сейчас работают над сертификацией воды, чтобы посетители могли купаться без вреда для здоровья. В летнее время будут доступны экологические тропы, пешие или конные прогулки, во время которых можно ознакомиться с флорой и фауной леса. Проект "Хозяева Сибири" вдохновлен такими музеями под открытым небом, как культурно-этнографический центр "Моя Россия" на Красной Поляне в Сочи, югорский "Торум Маа" и музей-заповедник "Шушенское" в Хакасии.

В Кулига-парке разместят экспозиции, посвященные сибирским татарам, ненцам, манси, хантам, селькупам, русским и казахам. Элементы интерьера, внешний декор зданий, предметы быта народностей будут носить стопроцентную достоверность, заверил Михаил Продан. В этом поможет директор этнопарка, именитый музейщик и этнограф Ришат Рахимов, который принимал участие в подготовке и создании Уватского краеведческого музея, Ялуторовского острога, краеведческого музея в Саранпауле и коммерческого музея в компании, занимающейся вечной мерзлотой.

Вторым этапом строительства тюменского этнопарка станет возведение татарского подворья, его намерены завершить к 1 мая 2022 года, третьим - создание русского подворья. Посетители увидят быт северных старожилов таким, каким он был в период освоения Сибири. В музее под открытым небом можно будет узнать об истории народов, попробовать себя в их промыслах и ремеслах, продегустировать национальные блюда и при желании на сутки погрузиться в быт вековой давности. Для лучшей доступности владельцы начали работу с ГУС Тюменской области по продлению существующего маршрута автобуса, чтобы граждане без личных автомобилей могли комфортно добираться до места и уезжать обратно. Остановочный пункт уже готов.

"Наша цель - погрузить людей в историю народностей, которые раньше доминировали на нашей территории и продолжают быть здесь. Забывать свои корни нельзя. В дальнейшем планируем привлечь к развитию парка федеральный ресурс, потому что это большая и долгая работа. Музей - как живой организм, будет пополняться и развиваться постоянно", - подчеркнул руководитель Кулига-парка.

Директор этнопарка Ришат Рахимов отметил, что, как и у любого музея, у "Хозяев Сибири" приоритетными задачами станут сбор, сохранение, изучение и популяризация исторических и культурных памятников. Это место будет интересно не только отдыхающим на территории базы отдыха - оно подходит для проведения уроков истории и краеведения, лекций об этнографии для студентов, мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и ремеслам. Каждый турист, приезжая в Тюменскую область, будет считать обязательным пунктом посещение этнопарка, потому что знакомство с культурой местных народов - это всегда интересно, уверен эксперт.

Дарья Казакова