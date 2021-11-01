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Подарки и сертификаты вручат победителям конкурса новогодних инсталляций в Ишиме 31 декабря

Общество, 09:05 23 ноября 2021

личный архив Светланы Щукиной | Фото: личный архив Светланы Щукиной

Специалисты районного Дворца культуры приглашают жителей Ишимского района и Ишима стать участниками конкурса зимних арт-объектов "Полосатый тимбилдинг". Возраст участников и количество работ не ограничено. Итоги подведут в последний день уходящего года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор культурного учреждения Светлана Щукина.

"Предлагаем ишимцам создать свои произведения искусства из любых подручных материалов: снега, льда, штакетника, старых автошин, гирлянд, санок, веток и всего, что на выходе будет смотреться красиво и дарить людям радость и праздничное настроение", - пояснила организатор.

Светлана Щукина сказала, что название конкурса родилось спонтанно, полосатый, так как Год тигра, а тимбилдинг, потому что дословный перевод слова - построение команды. То есть участвовать будут семейные, рабочие и коллективы по интересам. На подобные конкурсы также активно откликаются школьники. Как правило, набирается до 200 участников, которые представляют около 50 работ.

Лучшую поделку выберут сами жители 31 декабря на яркой новогодней программе с ростовыми куклами и концертными номерами у Дворца культуры. Голоса будет собирать Баба-яга в свою ступу. После подведения итогов в избушке на курьих ножках команде победителей вручат электрошашлычницу. Самым активным мастерам подарят сертификаты на посещение праздничных мероприятий.

Кроме того, проголосовать за понравившийся арт-объект можно на страницах РДК в соцсетях.

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Инна Кондрашкина

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# Дворец культуры , Ишимский район , Новый год

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