  • 19 ноября 202119.11.2021пятница
  • USD72,6022
    EUR82,2583
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коммунальщики выплатят жительнице Тюменского района 200 тыс. рублей за падение на крыльце

Общество, 11:04 19 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей компенсации морального вреда выплатят коммунальщики жительнице п. Боровский Тюменского района, получившей травму, поскользнувшись на обледеневшем крыльце, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Инцидент произошел около 10 часов 8 февраля 2021 года. Женщина вышла из подъезда дома на ул. 8-е Марта поскользнулась на заснеженном и обледеневшем крыльце. Она упала и сильно ударилась левой рукой о кромку ступеньки.

В ОКБ №2 пострадавшей поставили диагноз "закрытый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости предплечья со смещением". Пациентка долго находилась на амбулаторном лечении у травматолога, испытывала сильные боли, не могла вести активный образ жизни и обслуживать себя.

"Представитель ответчика не явился в суд, но направил заявление об отзыве иска. Он считал недоказанным факт получения травмы в результате халатности ЖКХ. Но суд пришел к выводу, что падение истца произошло по вине ответчика, который ненадлежащим образом осуществлял работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома", – рассказали в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коммунальные услуги , компенсация , суды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:06 19.11.2021Жители двух домов по улице Монтажников в Тюмени получили обновленные дворы
12:32 19.11.2021Более тысячи заявок собрала тюменская "Елка желаний"
12:21 19.11.2021Сотрудники торгового центра в Тюмени рассказали об адаптации к системе QR-кодов
11:59 19.11.2021Тюменцам расскажут об оптических медиа и картине Эдварда Мунка