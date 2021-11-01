Коммунальщики выплатят жительнице Тюменского района 200 тыс. рублей за падение на крыльце

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей компенсации морального вреда выплатят коммунальщики жительнице п. Боровский Тюменского района, получившей травму, поскользнувшись на обледеневшем крыльце, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Инцидент произошел около 10 часов 8 февраля 2021 года. Женщина вышла из подъезда дома на ул. 8-е Марта поскользнулась на заснеженном и обледеневшем крыльце. Она упала и сильно ударилась левой рукой о кромку ступеньки.

В ОКБ №2 пострадавшей поставили диагноз "закрытый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости предплечья со смещением". Пациентка долго находилась на амбулаторном лечении у травматолога, испытывала сильные боли, не могла вести активный образ жизни и обслуживать себя.

"Представитель ответчика не явился в суд, но направил заявление об отзыве иска. Он считал недоказанным факт получения травмы в результате халатности ЖКХ. Но суд пришел к выводу, что падение истца произошло по вине ответчика, который ненадлежащим образом осуществлял работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома", – рассказали в пресс-службе.