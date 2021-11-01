Коммунальщики выплатят жительнице Тюменского района 200 тыс. рублей за падение на крыльце
200 тыс. рублей компенсации морального вреда выплатят коммунальщики жительнице п. Боровский Тюменского района, получившей травму, поскользнувшись на обледеневшем крыльце, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.
Инцидент произошел около 10 часов 8 февраля 2021 года. Женщина вышла из подъезда дома на ул. 8-е Марта поскользнулась на заснеженном и обледеневшем крыльце. Она упала и сильно ударилась левой рукой о кромку ступеньки.
В ОКБ №2 пострадавшей поставили диагноз "закрытый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости предплечья со смещением". Пациентка долго находилась на амбулаторном лечении у травматолога, испытывала сильные боли, не могла вести активный образ жизни и обслуживать себя.
"Представитель ответчика не явился в суд, но направил заявление об отзыве иска. Он считал недоказанным факт получения травмы в результате халатности ЖКХ. Но суд пришел к выводу, что падение истца произошло по вине ответчика, который ненадлежащим образом осуществлял работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома", – рассказали в пресс-службе.