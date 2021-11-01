Тобольская школьница победила в онлайн-челлендже "КиберСкрепка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13-летняя школьница из Тобольска Анна Ваганова стала победителем онлайн-челленджа "КиберСкрепка". Мероприятие, в котором участвовали 250 юных жителей Тобольска и Ишима, завершилось 13 ноября, пишет Мегатюмень.

В течение двух недель учащиеся 7-9 классов участвовали в интерактивах, делились любимыми книгами и фильмами, готовили необычные блюда и создавали мемы про школьные будни.

Задания поступали от чат-бота ВКонтакте, а за их выполнение ребята получали баллы. Позже их можно было обменять на мерч проекта: брендированные толстовки, футболки, шапки, перчатки, шопперы, термокружки, пеналы, попсокеты и сладкие боксы

Среди тех, кто прошел более 30% челленджа, провели розыгрыш беспроводных наушников AirPods.