  • 20 ноября 202120.11.2021суббота
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольская школьница победила в онлайн-челлендже "КиберСкрепка"

Общество, 12:39 20 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13-летняя школьница из Тобольска Анна Ваганова стала победителем онлайн-челленджа "КиберСкрепка". Мероприятие, в котором участвовали 250 юных жителей Тобольска и Ишима, завершилось 13 ноября, пишет Мегатюмень.

В течение двух недель учащиеся 7-9 классов участвовали в интерактивах, делились любимыми книгами и фильмами, готовили необычные блюда и создавали мемы про школьные будни.

Задания поступали от чат-бота ВКонтакте, а за их выполнение ребята получали баллы. Позже их можно было обменять на мерч проекта: брендированные толстовки, футболки, шапки, перчатки, шопперы, термокружки, пеналы, попсокеты и сладкие боксы

Среди тех, кто прошел более 30% челленджа, провели розыгрыш беспроводных наушников AirPods.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:46 20.11.2021Тюменские поисковики получили благодарности президента России
14:02 20.11.2021Социальными услугами ежегодно пользуются 12 тысяч тюменцев с инвалидностью
13:47 20.11.2021Инфузоматы и кардиомонитор появились в областной больнице №15 в Нижней Тавде
13:32 20.11.2021В Тюменской области зарегистрировали смерть девяти пациентов с COVID-19