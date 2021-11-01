Тюменским волонтерам нужна помощь в доставке продуктов и лекарств

| Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Тюменскому штабу #МыВместе нужна помощь волонтеров в доставке продуктов и лекарств пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, пишет Вслух.ру.

Заняты добровольцы будут с 8 часов 30 минут до 16 часов. Автомобиль и водитель будет предоставляться штабом #МыВместе. Обязательным условием для волонтеров является наличие сертификата о вакцинации или перенесенной за последние полгода коронавирусной инфекции.

Желающим пополнить ряды волонтеров нужно обратиться в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения по телефону: 29-03-01 или написать в личные сообщения группы "Добровольческое движение | Тюменская область".