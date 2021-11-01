  • 20 ноября 202120.11.2021суббота
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским волонтерам нужна помощь в доставке продуктов и лекарств

Общество, 16:41 20 ноября 2021

добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Тюменскому штабу #МыВместе нужна помощь волонтеров в доставке продуктов и лекарств пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, пишет Вслух.ру.

Заняты добровольцы будут с 8 часов 30 минут до 16 часов. Автомобиль и водитель будет предоставляться штабом #МыВместе. Обязательным условием для волонтеров является наличие сертификата о вакцинации или перенесенной за последние полгода коронавирусной инфекции.

Желающим пополнить ряды волонтеров нужно обратиться в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения по телефону: 29-03-01 или написать в личные сообщения группы "Добровольческое движение | Тюменская область".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , штаб Мы вместе

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 20.11.2021Тюменским волонтерам нужна помощь в доставке продуктов и лекарств
15:59 20.11.2021Более 30 нарушений ПДД выявили в ходе сплошных проверок в Тюмени
15:13 20.11.2021Две новые автобусные остановки появились в Тюмени
14:46 20.11.2021Тюменские поисковики получили благодарности президента России