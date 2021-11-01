Преподаватель ТИУ победил на всероссийском конкурсе с исследованием "Тюменский трамвай 2030"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Ассистент кафедры Эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ Алексей Фадюшин победил в конкурсе PTV Express. Он представил на конкурс исследовательский проект "Тюменский трамвай 2030", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Группа исследователей в Тюменском индустриальном университете изучила некоторые аспекты реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Тюмени до 2040 года, предусматривающей создание в Тюмени трамвайной сети.

Под руководством Алексея Фадюшина студенты Института транспорта ТИУ на микроуровне создали две модели дорожного движения на участке ул. Республики в Тюмени. Они также оценили возможные положительные и негативные последствия от использования в городе трамвайного движения.

Результаты имитационного моделирования в лаборатории ТИУ показали, что если внедрить трамвайную сеть без учета схем организации и интенсивности движения на перекрестках, то возможно ухудшение дорожной ситуации и увеличение потерь времени при движении на 20-30%.

"Наше исследование показало, что один из способов снижения потерь времени при внедрении трамвайных маршрутов – параллельное внедрение на перекрестках элементов интеллектуальной транспортной системы с технологией адаптивного управления светофорными объектами ("умных светофоров"), в том числе для обеспечения приоритета трамваям при проезде перекрестков", – отметил Алексей Фадюшин.

Исследователи разработали алгоритмы адаптивного управления светофорными объектами, а с помощью имитационных моделей рассчитали снижение временных задержек при движении. Для индивидуального транспорта время в пути уменьшится на 27% по сравнению с 2021 годом, для общественного транспорта – на 59%.

Главный приз конкурса PTV Express Тюменский индустриальный университет потратит на обновление специализированного программного обеспечения или обучение преподавателей работе с программами PTV.