В Тюменской области инвесторы планируют построить пансионат, рыбоводческое хозяйство и глэмпинг-парк

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram

Реализацию 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 7836,86 млрд рублей рассмотрели на заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области. При их реализации в Тюмени, Казанском, Нижнетавдинском, Абатском и Тюменском районах будет создано 331 рабочее место, сообщает организация.

Эксперты поддержали, в том числе, идеи инвесторов по созданию глэмпинг-парка в Тюмени; производства быстровозводимых модульных конструкций в Тюменском районе; строительства станции техобслуживания сельскохозяйственной техники и цех по переработке древесины в Казанском районе; пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в Нижнетавдинском районе; организации рыбоводческого хозяйства с зоной отдыха для рыбаков и туристов в Абатском районе.

Другие проекты в лесной, туристической, агропромышленной, социальной и строительной отраслях.

В заседании Экспертного совета участвовали представители отраслевых исполнительных органов государственной власти, общественныx организаций, а также муниципальных органов государственной власти, на территории которых запланирована реализация проектов.