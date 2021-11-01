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В Тюменской области инвесторы планируют построить пансионат, рыбоводческое хозяйство и глэмпинг-парк

Экономика, 12:31 22 ноября 2021

Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram

Реализацию 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 7836,86 млрд рублей рассмотрели на заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области. При их реализации в Тюмени, Казанском, Нижнетавдинском, Абатском и Тюменском районах будет создано 331 рабочее место, сообщает организация.

Эксперты поддержали, в том числе, идеи инвесторов по созданию глэмпинг-парка в Тюмени; производства быстровозводимых модульных конструкций в Тюменском районе; строительства станции техобслуживания сельскохозяйственной техники и цех по переработке древесины в Казанском районе; пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в Нижнетавдинском районе; организации рыбоводческого хозяйства с зоной отдыха для рыбаков и туристов в Абатском районе.

Другие проекты в лесной, туристической, агропромышленной, социальной и строительной отраслях.

В заседании Экспертного совета участвовали представители отраслевых исполнительных органов государственной власти, общественныx организаций, а также муниципальных органов государственной власти, на территории которых запланирована реализация проектов.

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