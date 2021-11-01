  • 22 ноября 202122.11.2021понедельник
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменской области рассказали, чем грозит покупка поддельного COVID-сертификата

Общество, 12:51 22 ноября 2021

ИА "Тюменская линия"

За использование подложного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности на срок от 6 месяцев до 5 лет.

"Сертификат это официальный документ, - напоминает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, которым разработаны методические рекомендации по организации работы с системой QR-кодов. - За использование подложного сертификата могут привлечь к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье предусмотрен арест на срок до 6 месяцев".

Людям, покупающим поддельные сертификаты, стоит также помнить еще об одной статье Уголовного кодекса РФ —236. "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Если владелец фальшивой справки или сертификата заболеет сам и заразит окружающих, то получит наказание до 2 лет лишения свободы. А если он заразит кого-то коронавирусом и этот человек умрет, наказание будет еще строже - лишение свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# QR-код , вакцинация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 22.11.2021Улицы Тобольска украсят снежные ангелы и тоббиты
13:33 22.11.2021Как устроены пропускные посты для проверки QR-кодов в тюменских ТЦ
13:14 22.11.2021Тюменцы позвонили почти две тысячи раз за неделю на горячую линию по COVID-19
12:51 22.11.2021Жителям Тюменской области рассказали, чем грозит покупка поддельного COVID-сертификата