Жителям Тюменской области рассказали, чем грозит покупка поддельного COVID-сертификата

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

За использование подложного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности на срок от 6 месяцев до 5 лет.

"Сертификат это официальный документ, - напоминает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, которым разработаны методические рекомендации по организации работы с системой QR-кодов. - За использование подложного сертификата могут привлечь к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье предусмотрен арест на срок до 6 месяцев".

Людям, покупающим поддельные сертификаты, стоит также помнить еще об одной статье Уголовного кодекса РФ —236. "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Если владелец фальшивой справки или сертификата заболеет сам и заразит окружающих, то получит наказание до 2 лет лишения свободы. А если он заразит кого-то коронавирусом и этот человек умрет, наказание будет еще строже - лишение свободы на срок до 5 лет.