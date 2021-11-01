Елена Дедюкина: вакцинация - самая эффективная профилактика COVID-19 у беременных

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Вакцинация является самой эффективной профилактикой новой коронавирусной инфекции среди беременных женщин, сообщила начальник отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елена Дедюкина.

"С 22 недели беременности женщинам разрешена вакцинация препаратом "Спутник V". Его применение эффективно и доказано. Поэтому мы всех женщин призываем прививаться", - подчеркнула она.

Елена Дедюкина напомнила и о таких мерах профилактики коронавируса, как мытье рук, обработка антисептиками, ношение масок. Маска при этом должна быть чистой и стерильной и полностью закрывать все органы дыхания. Важно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и избегать посещения общественных мест.

Большой риск заразиться возникает, если в семье беременной женщины кто-то болеет коронавирусом. Поэтому здесь нужны особые меры профилактики – отдельная посуда, частое проветривание помещений, раздельные комнаты. При первых симптомах важно незамедлительно обращаться к врачу.

"Если женщина вдруг почувствовала какие-то симптомы недомогания, признаки ОРВИ, поднялась температура, стало трудно дышать, то нужно обратиться к врачу. В первый же день беременные сдают анализ на COVID-19, и если он подтверждается, то пациенток берут на особый учет. Если симптомы не проходят в течение двух-трех дней, состояние ухудшается, то женщину госпитализируют и назначают более интенсивное лечение и наблюдение", - пояснила Елена Дедюкина.

Она добавила, что беременные находятся в особой группе риска, они сильнее подвержены воспалительным процессам и тромбообразованию. Ежедневно в моноинфекционный госпиталь перинатального центра Тюмени поступает порядка 20-30 женщин, болеют они в средней или тяжелой форме. А общее количество беременных, которые переболели COVID-19, приближается к четырем тысячам.

"Если женщина болеет в тяжелой или средней форме, то часто происходят последствия, связанные с прерыванием беременности. И конечно заболевание развивается молниеносно, иногда за два-три часа состояние ухудшается так, что спасти женщину уже невозможно. И это, конечно, трагедия для каждой отдельной семьи", - добавила Дедюкина.

Любовь Голышева