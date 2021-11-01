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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гости тюменской православной ярмарки смогут пройти вакцинацию от COVID-19

Общество, 20:47 21 ноября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в тюменском выставочном зале во время проведения традиционной ноябрьской Сибирской православной выставки-ярмарки "Духовные традиции и богатство России". Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

На ярмарке соберутся более 150 участников. Среди них представители монастырей и храмов России, Украины, Белоруссии, Греции, отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

По его словам, с начала 2021 года тюменский Выставочный зал посетили более 165 тысяч человек, что существенно выше показателей 2020 года.

"Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, нам удалось провести все запланированные мероприятия. Понимая, что время сейчас непростое, в течение всего года особое значение мы придавали противоковидным мерам, чтобы сделать нашу выставочную площадку защищенной от инфекций", - подчеркнул генеральный директор АО "Тюменская ярмарка".

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