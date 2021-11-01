Как другие страны используют QR-коды в пандемию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Этой осенью все регионы России объявили о введении системы QR-кодов. Кроме того, правительство выступило с предложением сделать их обязательными для посещения общественных мест и использования некоторых видов транспорта. К такому развитию событий привела напряженная ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране.

Как другие страны применяют QR-коды на своей территории, когда эта технология стала мерой для контроля заболеваемости, и как она поможет остановить пандемию, рассказывает портал стопкоронавирус.рф.

Китай

Впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в Китае, их внедрили в мобильные приложения со встроенными платежными системами. К приложениям с функцией считывания QR-кода в январе 2020 года были дополнительно привязаны удостоверения личности граждан. Такой QR-код нужно было сканировать при входе в транспорт или учреждение, а также в общественные места (торговые центры, рынки, кафе, парки и прочие). Информация поступала в базу данных контролирующих органов, что позволяло узнать о контактах человека с заболевшими, посещениях очагов заболевания или нарушениях условий карантина.

В Китае QR-код обязателен для посещения отелей, ресторанов, магазинов, метро и жилых комплексов. Кроме того, в этой стране разработано мобильное приложение, которое позволяет оценить риск заражения каждого пользователя и в зависимости от этого присвоить ему QR-код одного из трех цветовых типов. Зеленый код не создает преград пользователю к свободе перемещения, желтый предписывает недельную самоизоляцию, а красный предписывает ограничение деятельности в виде карантина на срок 14 дней.

Франция

Во Франции с 6 апреля прошлого года граждане могли пользоваться QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях самоизоляции, введенной в стране из-за пандемии. 17 апреля QR-коды полностью заменили введенные ранее бумажные разрешительные документы. Схожим образом действовало и большинство других европейских стран. В 2021 году по мере роста числа вакцинированных во многих странах начали выдавать ковидные сертификаты в виде QR-кода.

ЕС

С 1 июля этого года на территории Евросоюза введен "Green pass", иначе говоря, цифровой паспорт или QR-код в электронном и/или бумажном варианте. Его можно получить, загрузив в приложение сертификат о прививке от COVID-19 одобренной к использованию на территории ЕС вакциной, сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста или сертификат о перенесенном заболевании COVID-19.

COVID-сертификат в ЕС содержит QR-код с цифровой подписью для защиты от фальсификации. При проверке сертификата QR-код сканируется, и цифровая подпись проходит верификацию. Каждое учреждение (больница, клинический центр, орган здравоохранения) имеет свой собственный ключ цифровой подписи, который хранится в базе данных соответствующей страны, с соблюдением мер по защите информации по соответствующему классу защиты. Страны ЕС и Шенгенской зоны могут производить обмен ключами для проверки подлинности QR-кодов на портале с возможностью общего доступа, созданном Европейской комиссией.

Чтобы воспользоваться цифровым паспортом, его владельцу необходимо загрузить соответствующее мобильное приложение. Например, в Германии это программы "Corona-Warn-App" и "CovPass". Другие страны также выбрали схожий путь.

США

Власти ряда американских штатов (в том числе, Калифорнии, Колорадо, Гавайи, Иллинойса, Луизианы, Мичигана, Миннесоты, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Вирджинии) ввели ковид-паспорта и разработали приложения "NYC Covid Safe" и "NYS Excelsior Pass Wallet", предполагающие выдачу QR-кода, по которому житель штата может проходить в необходимые места при наличии вакцинации или отрицательного результата теста.

Канада

Жители Канады обязаны предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 (в виде QR-кода) во время путешествий по стране самолетом, железнодорожным транспортом или круизным лайнером.

Шотландия

В Шотландии пропуск необходим для посещения мероприятий с массовым скоплением людей, например, ночных клубов и развлекательных заведений для взрослых. Пропуск может быть сформирован в электронной форме в виде QR-кода в приложении "NHS Scotland Covid Status". Исключения в отношении правил предъявления QR-кода в Шотландии касаются лиц, не достигших возраста 18 лет, тех, кто принимает участие в испытаниях вакцины, а также людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации. Прибывающие в Шотландию из других частей Великобритании, могут показать свой статус вакцинации с помощью приложения национальной службы здравоохранения, а также через приложение "COVID Cert NI" (для жителей Северной Ирландии).

Израиль

Власти Израиля ввели систему "зелёных паспортов (пропусков)", которые содержат QR-коды. "Зелёный паспорт" позволяет гражданам Израиля посещать культурные и спортивные мероприятия и учреждения, общепит, вузы, уличные события (более 100 человек), молитвенные дома (более 50 человек).

Южная Корея

В Южной Корее систему QR-кодов ввели в июне 2020 года для посещения ресторанов, баров, кафе, ночных клубов и спортивных учреждений. Регистрация гражданина происходит с помощью QR-кода на мобильном устройстве при входе на территорию общественного места. Сегодня система продолжает работать, а зоны применения ограничений расширяются в зависимости от количества заболевших COVID-19.