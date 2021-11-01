В Тюменской области выявляют по 25 заболевших ковидом беременных второй день подряд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 25 беременных женщин в Тюменской области выявили коронавирус 18 ноября. Аналогичное число заболевших зафиксировали днем ранее.

По данным регионального оперштаба, на лечении в перинатальном центре Тюмени находятся 116 будущих мам. В реанимации - шесть женщин, одна подключена к аппарату ИВЛ. Амбулаторное лечение назначено 61 пациентке.

"За все время зафиксирована одна смерть беременной, подтвержденная экспертизой. Случаев заболевания вертикальным путем во время родов в Тюменской области не зафиксировано", - уточнили в оперштабе.

У беременных коронавирус протекает тяжелее, они в зоне риска, подчеркивают врачи. Наиболее эффективное средство защиты от COVID-19 - вакцинация. Минздрав России рекомендует ставить прививки с 22 недели беременности, препарат "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") безопасен для всех женщин, в том числе для тех, у кого есть избыточный вес, сахарный диабет или бронхиальная астма.

"Женщины, желающие поставить прививку, могут проконсультироваться о текущем течении беременности, наличии показаний к вакцинации у своего акушера-гинеколога и пройти вакцинацию. Кормящим матерям противопоказаний для прививки нет", - напомнили в оперштабе.

Беременным женщинам и членам их семей рекомендуют ответственно относиться к соблюдению социальной дистанции в общественных местах, соблюдать масочный режим, использовать антисептики для рук.

Ранее Минздрав России опубликовал методические рекомендации по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19. В пояснительной записке к документу отмечено, что у невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%.

"В мире уже накоплены достаточно большие данные о влиянии вакцинации на репродуктивное здоровье и плод. Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной: не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 во время беременности, по сравнению с невакцинированными", - подчеркивают специалисты.

Также профессиональные ассоциации акушеров-гинекологов напоминают, что при планировании беременности важно пройти вакцинацию - научных данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет.

Екатерина Исаева