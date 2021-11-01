В Тобольском районе распечатать QR-код помогут в библиотеках, сельских клубах и администрациях

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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В 22 сельских администрациях, 31 сельском клубе, центральной районной библиотеке и 27 сельских библиотеках Тобольского района жителям помогут распечатать QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни. Все учреждения подключены к интернету и обеспечены необходимой техникой – компьютерами, принтерами и многофункциональными устройствами, сообщает администрация района.

"Жители сел сейчас очень мобильны, довольно часто бывают в городе, посещают крупные торговые центры, кинотеатры, театр. А потому им так же, как и горожанам, нужно иметь при себе QR-код. Не у всех дома есть техническая возможность распечатать код, поэтому мы организовали такие пункты помощи. Здесь же граждане, которые еще не имеют личного кабинета на портале госуслуг, могут его зарегистрировать. Специалисты помогут это сделать", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Воспользоваться услугой людям помогают специалисты сельских администраций, библиотекари, культорганизаторы и волонтеры. Они отмечают, что помощь особенно актуальна для людей старшего поколения.

"В последние дни жители идут к нам активно, особенно люди в возрасте. И не только потому, что у многих из них телефоны не поддерживают QR-коды, но и потому, что старшее поколение больше доверяет бумажному варианту", - рассказала библиотекарь Башковского библиотечного филиала Валентина Трошкова.