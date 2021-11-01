Сергей Миневцев: введение контроля QR-кодов в торговых центрах не нарушает права человека

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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев напомнил землякам, недовольным введением контроля за QR-кодами в торговых центрах, о праве государства ограничивать ряд свобод, если речь идет о здоровье граждан.

"Сейчас почему-то не говорят об этом, но часть третья статьи 55 Конституции РФ прямо говорит: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

Сейчас, убежден уполномоченный по правам человека, именно такая ситуация с распространением COVID-19.

"Инфекция настолько серьезная, что требует большого объема вакцинированных граждан, чтобы сформировался коллективный иммунитет, - сказал он. – Помните, было 60%, сейчас 80%".

Самый простой выход из ситуации – пойти и сделать прививку от коронавируса. Когда будет вакцинировано более 80% населения, необходимость в столь жестких мерах, как ограничения входа в ряд общественных мест, отпадет сама по себе.