В Тюмени в центрах вакцинации распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код помогут волонтеры

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Волонтеры помогут распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код в центрах вакцинации в Тюмени.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.

"Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Вопросов у них много. Как зарегистрироваться на портале "Госуслуг"? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов", - написал глава региона.

С 18 ноября волонтеры-консультанты начнут работу в 11 центрах вакцинации: Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12); Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12); Центр "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1); стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22); Центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а); Дворец "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46); ДК "Железнодорожников" (ул. Первомайская, 55); спортивная школа "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б); центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52); Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1); спортивная школа "Тура" (ул. Кедровая,125б/127а).

В муниципальных образованиях консультационные пункты откроются до конца недели.