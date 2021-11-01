Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Тюменскую область

79 тыс. 200 доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Тюменскую область, сообщает оперштаб региона.

Напомним, это четвертая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Также она используется для повторной вакцинации.

Отметим, что для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину. В зависимости от наличия на прививочном пункте, пациенту предложат выбор при осмотре перед прививкой.

Также поступила еще одна партия Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 12 тыс. 600 доз.

Всего в Тюменскую область с начала массовой вакцинации поступило более 1 млн доз вакцин, из них:

"Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"): 734 тыс. 972, "ЭпиВакКорона": 35 тыс. 240, "КовиВак": 7 тыс. 305, "Спутник Лайт": 224 тыс. 568.

Жители региона ответственно относятся к своему здоровью и активно вакцинируются: реализовано уже 88,9 % от ранее поставленной вакцины.

Поставки происходят регулярно, поэтому есть возможность вакцинироваться без записи в порядке живой очереди во временных пунктах, а также привиться в удобное время по записи в поликлиниках.

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.