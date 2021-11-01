Психиатр Татьяна Николаенко: вакцинация от COVID-19 дает чувство защищенности

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Пандемия COVID-19 повышает уровень тревожности в обществе. Об этом рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" врач-психиатр Тюменского кардиологического центра Татьяна Николаенко.

"Сегодня у каждого из нас есть родственник, знакомый или коллега, который уже переболел. Плюс комментарии средств массовой информации. Все это повышает тревожный фон. В результате люди находятся в постоянном стрессе. Это отрицательно влияет на психику", - отметила она.

Татьяна Николаенко полтора года принимала участи в комплексной реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Некоторым из них требовалась психотерапевтическая помощь, вплоть до назначения специальных препаратов.

"Главное - мыслить позитивно: если я привит, значит, я защищен. Если меня окружают люди, которые привиты, значит, они тоже защищены. Значит, вместе мы победим пандемию", - подчеркнула она.

Евгений Бабенко