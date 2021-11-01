В Тюменской области 75% работников железной дороги привились от COVID-19

Пресс-служба Тюменского региона СвЖД Пресс-служба Тюменского региона СвЖД

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В Тюменской области 75% работников железной дороги привились от COVID-19. На предприятиях железнодорожного транспорта в границах Свердловской железной дороги доля работников, сделавших прививку от COVID-19, на 11 ноября составила 75%, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

"Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами, является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах. Кроме профилактических прививок, таким сотрудникам перед заступлением в рейс или в рабочую смену в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания; организовано периодическое лабораторное тестирование на COVID-19", - рассказали в СвЖД.

Клиники сети "РЖД-Медицина" и их подразделения активно участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации (и ревакцинации) населения от COVID-19. Работают прививочные пункты и мобильные медицинские бригады. В них помимо прививки от коронавируса пациенты вакцинируются от гриппа.