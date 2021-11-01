Ксения Степанова: вакцинация является эффективной защитой от COVID-19

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

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Вакцинация – это эффективная защита против любой инфекционной болезни, в том числе, от новой коронавирусной инфекции.

Такое мнение в интервью "Тюменской линии" высказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Ксения Степанова.

"Это можно подтвердить на примере других инфекций, таких как, гепатит В или паротит. Мы, врачи-инфекционисты, помним, как в десятки-сотни раз снизилась заболеваемость вирусом гепатита В, когда в 90-е годы ввелась вакцинация новорожденных против этого заболевания. То же самое с паротитом, когда только с помощью прививки удалось остановить эту инфекции. Аналогично и с новой коронавирусной инфекцией. Только вакцинация поможет взять ее под контроль", - подчеркнула она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ксения Степанова добавила, что вакцина не дает 100-процентной защиты, но значительно облегчает течение заболевания, если заражение все же произошло. Сама она вместе с супругом вакцинировались от COVID-19. Позже оба все же переболели коронавирусом, но в достаточно легкой форме.

"К сожалению, новый штамм, очень опасный, у него огромная заразность и тяжелые последствия. Я заболела, но перенесла болезнь очень легко. Мой супруг, у которого есть серьезные хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, тоже легко перенес, хоть и была низкая сатурация. И это достаточно хороший показатель", - рассказала она.

Ксения Степанова добавила, что вакцинация помогает сформировать коллективно-популяционный иммунитет у населения. И в идеале, по мнению большинства специалистов, должны быть привиты не менее 80% всего населения страны.

Любовь Голышева