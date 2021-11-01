Жители Тюменской области вакцинируются одновременно от COVID-19 и гриппа

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

529 тыс. 540 жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа, от коронавируса – 758 тыс. 500 человек. Такие данные на 10 ноября приводит региональный департамент здравоохранения.

"Тюменцы проходят одновременную вакцинацию против гриппа и COVID-19. В период пандемии и сезонного повышения заболеваемости гриппом очень важно пройти вакцинацию от этих инфекций как можно раньше", - говорят медики.

Напомним, временной интервал между прививками от гриппа и COVID-19 не требуется: обе прививки можно сделать в одно время.

"Для взрослых в арсенале у врачей есть вакцина от гриппа "Совигрипп", для детей – "Ультрикс Квадри". Привиться от коронавируса можно препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт"", - уточнили в департаменте.

Специалисты рекомендуют беременным женщинам при отсутствии противопоказаний, начиная с 22-й недели беременности, пройти вакцинацию, чтобы обезопасить и себя, и ребёнка. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.

Сделать прививки от гриппа и COVID-19 можно в поликлинике по месту жительства, в любом дополнительном пункте вакцинации.