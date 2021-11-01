Врач-кардиолог Елена Гультяева: COVID-19 опасен осложнениями

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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COVID-19 поражает весь организм: страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. Об этом рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заведующая консультативным отделением Тюменского кардиологического центра Елена Гультяева.

"Уже установлено, что новая коронавирусная инфекция - мультисистемное заболевание, от которого страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, почки, желудочно-кишечный тракт, головной мозг. Болезнь проявляется везде", - отметила врач-кардиолог.

В остром периоде COVID-19 возможны инфаркты и инсульты. Но существует и постковидный синдром, который может длиться до полугода. У каждого пациента он проявляется индивидуально, поэтому необходимо обязательно обращаться к врачу. Нарушения сердечного ритма, повышенное артериальное давление и другие подобные симптомы обязательно требуют квалифицированного лечения.

"Я - за вакцинацию от COVID-19. Мы видим гораздо больше рисков после перенесенного заболевания, чем после введения вакцины", - подчеркнула Елена Гультяева.

Евгений Бабенко