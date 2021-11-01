В Уральском федеральном округе 33,6% жителей поставили прививку от коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33,6% жителей в Уральском федеральном округе прошли полный курс вакцинации от COVID-19, это более 4 млн человек.

Такие данные на 11 ноября озвучены на совещании с заместителями губернаторов, курирующими здравоохранение, руководителями региональных управлений Роспотребнадзора и главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Первым компонентом вакцины привились более 5 млн человек, или 41,4% населения федерального округа.

Отмечено, что положительная динамика есть, но, чтобы сформировать коллективный иммунитет, темпы вакцинации необходимо наращивать.

В целом по округу заболеваемость уже не растет такими темпами, как до нерабочей недели и введения ограничений, снижается занятость коечного фонда и коэффициент распространения COVID-19. Однако более полная картина, с учетом отложенного эффекта нерабочих дней, будет ясна позднее.

Полпред отметил разницу между количеством жителей, привитых первым и вторым компонентами вакцины. В некоторых регионах – эта разница составляет более 100 тыс. человек.

"Нужно объяснять людям необходимость прививаться вторым компонентом вакцины в запланированные сроки. Именно второй компонент успешно формирует иммунитет, – акцентировал Владимир Якушев - Отказываясь от второго компонента прививки, человек ставит под удар свое здоровье и сводит на нет эффективность первого компонента".

Особое внимание полпред обратил на выполнение своего поручения по организации получения QR-кодов на бумажных носителях пожилыми людьми, не имеющими электронных устройств. Для этого в регионах задействованы возможности МФЦ и социальных служб, привлекают также волонтеров.

По итогам совещания главным федеральным инспекторам совместно с региональными органами власти и Роспотребнадзором поручили продолжать контролировать соблюдение действующих ограничительных мер, в том числе масочного режима.

Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции лицами с подтвержденным коронавирусом, а также контактными гражданами.

Евгений Бабенко