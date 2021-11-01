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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитые "Спутником V" туристы смогут приехать в Израиль с 1 декабря

Общество, 13:14 15 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину государство официально признает с 15 ноября, сообщило министерство туризма, передает РИА Новости.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником", станет возможен с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник" и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.

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# вакцинация , коронавирус

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