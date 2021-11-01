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Роман Чуйко: введение QR-кодов - научно и законно обоснованная мера

Общество, 16:38 17 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение в Тюменской области системы QR-кодов – это вынужденная временная мера, которая научно и законно обоснована.

Такое мнение в интервью "Тюменской линии" высказал депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает эту меру, считает ее адекватной и объективной. QR-коды - это реакция государства на конкретно сложившуюся ситуацию. Как только граждане пройдут вакцинацию, а коллективный иммунитет достигнет 80%, QR-коды отменят.

"Хочу отметить, что это вынужденная мера, она действует не только в нашем регионе и стране, но и во всем мире. Она совершенно очевидная и логичная. Тех, кто считает, что это что-то страшное и кощунственное, призываю обратиться к опыту других стран. Например, в Турции уже действует система QR-кодов. К карте, с помощью которой пассажир оплачивает проезд, привязан QR-код. Даже если есть деньги, он не сможет проехать, если нет QR-кода", - рассказал депутат.

Он напомнил, что с 3 декабря в Тюменской области расширяется список общественных мест, которые можно посетить только при наличии QR-кода. Они будут нужны для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, косметических салонов, парикмахерских, рынков, аквапарков и других объектов. Эти сроки, по мнению Романа Чуйко, совершенно обоснованы, ведь у тех, кто еще не привился, есть время, чтобы поставить прививку и вовремя получить документ о вакцинации.

Любовь Голышева

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# QR-код , вакцинация , Роман Чуйко

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