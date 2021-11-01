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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский инфекционист рассказала, почему важно прививать детей от COVID-19

Общество, 11:08 18 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции – эффективная и необходимая мера профилактики распространения заболевания. Пока она не проводится в России, но в будущем поможет снизить риски заражения COVID-19.

Такое мнение в интервью "Тюменской линии" высказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Ксения Степанова.

"У меня двое детей, поэтому как только их начнут прививать в Тюмени, мы сразу поставим прививки. Ведь если в начале пандемии болели в основном взрослые, пожилые люди, то сейчас коронавирусом заражаются и дети", - рассказала она.

Ксения Степанова добавила, что раньше врачи называли COVID-19 благородным вирусом, который не поражает детей. Но уже сейчас есть немало примеров, когда малыши тяжело переносят заболевание, есть даже смертельные исходы.

"Кто-то из них болеет бессимптомно или в легкой степени по типу ОРВИ, но заражает ближайших родственников – родителей, бабушек и дедушек, которые имеют серьезные хронические патологии. Поэтому профилактика здесь очень важна, а вакцинация в будущем позволить минимизировать риски", - подчеркнула специалист.

Любовь Голышева

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# вакцинация , дети , коронавирус , Ксения Степанова

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