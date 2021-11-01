В Тюмени в 11 центрах вакцинации консультанты помогут с получением QR-кода

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Волонтеры-консультанты приступили к работе с 18 ноября в 11 центрах вакцинации Тюмени.

Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей города в связи с получением QR-кода.

"Такая помощь особенно нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам, - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. - Вопросов у них много. Как зарегистрироваться на портале "Госуслуг"? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов".

Консультационные пункты работают в 11 центрах вакцинации: Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12); Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12); центр "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1); стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22); центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а); Дворец "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46); ДК "Железнодорожников" (ул. Первомайская, 55); спортивная школа "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б); центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52); центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1); спортивная школа "Тура" (ул. Кедровая,125б/127а).