Распечатать сертификат о прививке от коронавируса можно в центрах вакцинации в Тюмени

Легкоатлетический манеж, фото: ИА "Тюменская линия" Легкоатлетический манеж, фото: ИА "Тюменская линия"

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Распечатать QR-код на бумаге и получить консультацию по сайту Госуслуг можно в центрах вакцинации в Тюмени, в этом убедились журналисты информационного агентства "Тюменская линия". В течение дня сотрудники посетили большинство центров, где эта услуга оказывается.

На объектах нормально работает интернет, пункты обеспечены компьютерами, принтерами. Распечатать документы жителям помогают волонтеры. На местах строго соблюдаются все необходимые меры: при входе гражданам измеряют температуру, есть дезинфицирующие средства для обработки рук.

Напомним, поручение организовать дополнительные центры для консультаций и распечатки сертификатов о вакцинации дал губернатор Тюменской области Александр Моор. "Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Вопросов у них много. Как зарегистрироваться на портале "Госуслуг"? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов", - подчеркнул глава региона.

В Тюмени консультационные центры открыты в 11 центрах вакцинации: Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12); Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12); центр "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1); стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22); Центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а); Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46); ДК "Железнодорожников" (ул. Первомайская, 55); спортивная школа "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б); центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52); центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1); спортивная школа "Тура" (ул. Кедровая,125б/127а).

Возможность распечатать QR-код на бумаге также есть в МФЦ.