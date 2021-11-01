В Тюменской области 80% работников сферы услуг должны привиться от ковида до 3 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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До 3 декабря 2021 года не менее 80% работников сферы обслуживания – торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, кинотеатров, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, салонов красоты – должны быть вакцинированы от COVID-19, следует из памятки по организации работы с системой QR-кодов, которую разработали специалисты департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Отмечается, что в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 ноября 2021 года "О проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области", необходимо обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, служебного контракта, гражданско-правового договора в организациях независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обслуживания.

В соответствии с пунктом 17 постановления правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" работодателям рекомендовали также обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционную работу. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать лиц, прошедших вакцинацию против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

За невыполнение требований постановления предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере от 100 до 300 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до50 тыс. рублей, на физических лиц – от 1 до 30 тыс. рублей.

При причинении вреда здоровью человека предусмотрен административный штраф до 1 млн рублей.