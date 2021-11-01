О правилах оказания транспортных услуг можно узнать на горячей линии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по услугам такси и каршеринга управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области продолжит работу до 26 ноября. Специалисты консультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг, сообщает управление Роспотребнадзора.

Специалисты отвечают на вопросы по телефонам: 8(3452) 20-34-56 и 20-22-86. Часы работы с понедельника по четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут. Перерыв -с 13 до 13 часов 45 минут.

Можно также обратиться в консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии по телефону 8(3452) 68-48-94 с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 14 часов 30 минут. Перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.