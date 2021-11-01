Жительница Тюменской области заплатит сбитой девушке 345 тысяч рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Три года проведет в колонии-поселении жительница Тюменской области, сбившая несовершеннолетнюю девушку в с. Байкалово в августе 2020 года. Суд также взыскал с женщины в пользу потерпевшей 345 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как известно из материалов уголовного дела, ранее подсудимая привлекалась к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах. 28 августа 2020 года в с. Байкалово она села пьяной за руль и на высокой скорости поехала по ул. Советской.

Не справившись с управлением, женщина выехала на встречную полосу движения, где сбила девушку. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, перелом теменной кости, сотрясением головного мозга и ушибами. Виновница ДТП скрылась с места происшествия, но ее задержали инспекторы ГИБДД.

Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 345 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и на два с половиной года лишил водительского удостоверения.