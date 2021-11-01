Врач назвал одну из частых причин развития рака глотки

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

Рак глотки склонен к интенсивному распространению на соседние ткани и часто характеризуется бессимптомностью начального периода. По словам Александра Гартунга, сообщил врач-оториноларинголог областной больницы №4 Ишима Александр Гартунг.

Спровоцировать образование опухоли также могут наследственная предрасположенность, злоупотребление алкоголем, неблагоприятная экология, постоянные повреждения слизистой оболочки миндалин твердыми кусочками продуктов или горячей пищей, продолжительный прием иммунодепрессантов, папилломавирус, вирус Эпштейна-Барр и другие факторы.

Два случая онкологического заболевания глотки выявили у пациентов поликлиники областной больницы №4 Ишима. При осмотре врачи обнаружили новообразования на ранней стадии, сообщает пресс-служба учреждения.

Оба пациента – старше 50 лет и с большим стажем курения, они жаловались на дискомфорт и боли в горле. Сейчас больные находятся под наблюдением врача-онколога.

В 2020 году в областной больнице №4 у шести жителей Ишима впервые выявлили новообразования в области ротоглотки, у половины из них – в запущенной форме. На начало 2021 года с раком ротоглотки на диспансерном учете состояло 15 человек.

Выявить злокачественные новообразования помогают видеоэндоскопы. Патологии уха, носа, горла, образования гортани может видеть не только врач, но и пациент. На экран монитора выводят снимок с видеокамеры.

Специалисты отмечают, что у мужчин это заболевание диагностируется в пять раз чаще, чем у женщин. Примерно у 40% больных рак глотки диагностируется уже в третьей и четвертой стадии, а у 45% пациентов выявляются метастазы в регионарные лимфатические узлы.

"На первой стадии болезнь протекает бессимптомно. Диаметр опухоли не более двух сантиметров, злокачественный процесс поражает только слизистую оболочку миндалин. Выявить патологические изменения можно при осмотре. При раннем выявлении рака миндалин в большинстве случаев удается успешно справиться с болезнью. На третьей стадии выживаемость равняется 40-50%, а на четвертой – не более 20%", - рассказал он.

Борьба с онкологическими заболеваниями, в том числе ранняя диагностика рака, является одной из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение".