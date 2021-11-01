В Тюменской области 4,4 тыс. жителей получили помощь волонтеров в пунктах вакцинации от COVID-19

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 4,4 тыс. жителей региона проконсультировали волонтеры в центрах вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на онлайн-заседании регионального правительства.

Помощью волонтеров при распечатке сертификатов о вакцинации с QR-кодами воспользовались 1 тыс. 809 человек, на портале госуслуг зарегистрировались 458 человек. Наибольшей популярностью услуги добровольцев пользуются в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Напомним, открыть в центрах вакцинации консультационные пункты для регистрации на портале госуслуг и распечатки QR-кодов поручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это очень важная задача. Наши земляки, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность своевременно получить подтверждающие документы", – подчеркнул глава региона.