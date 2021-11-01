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Александр Моор поздравил всех мам Тюменской области с праздником

Губернатор, 09:14 28 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

День матери прочно вошёл в нашу жизнь и даёт ещё один приятный повод выразить признание и благодарность за каждодневный материнский труд.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя всех мам региона с праздником.

По словам губернатора, уважение к матери - безусловная ценность и традиция, которая передаётся из поколения в поколение. Защита материнства и детства, вопросы демографии - главные государственные приоритеты. Они закреплены в обновлённой Конституции России и входят в основу социальной политики региона.

Уже два года выплачивается региональный материнский капитал на первенца, его обладателями стали семь с половиной тысяч семей, действуют другие востребованные финансовые меры поддержки, активно реализуется масштабная программа строительства детских садов и школ.

В Тюменской области каждый год растёт количество семей с детьми, в том числе и многодетных. Это значит, что все больше тюменок испытывают радость материнства.

"Дорогие мамы! Желаю, чтобы родные всегда были рядом и отвечали взаимностью на вашу заботу, любовь и внимание! Здоровья, счастья и благополучия вам!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День матери

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