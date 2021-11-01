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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область вошла в тройку самых спокойных для проживания за городом регионов страны

Общество, 12:04 24 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменская область признана одним из самых спокойных регионов страны.

По данным аналитиков компании "Delta Системы безопасности", сообщает РИА Новости, на пульты охраны региона поступает немного сигналов с объектов загородной недвижимости.

"Наиболее спокойными регионами признаны Смоленская, Курганская и Тюменская области, - подсчитали в компании. - Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07".

Специалисты проанализировали более 50 тыс. случаев, когда на загородных домах, дачах и коттеджах, требовалось вмешательство групп быстрого реагирования.

Аналитики компании уточнили, что в абсолютном выражении наибольшее количество сигналов тревоги в частных домах в этом году зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях. Наименьшее — в Смоленской и Новокузнецкой областях.

Кроме того, аналитики опросили более тысячи россиян и выяснили, что в связи с пандемией 40% респондентов стали чаще бывать за городом, предпочитая проводить самоизоляцию на природе, 27% россиян за последние два года и вовсе переехали за город, 22% опрошенных продолжают бывать на даче только в сезон, а 12% проживают только в городской квартире.

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# недвижэимость , рейтинг

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