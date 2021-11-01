Авторизация через Госуслуги поможет сократить количество мошеннических операций на портале Авто.ру

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

Пользователи портала Авто.ру теперь могут авторизоваться через сайт Госуслуг, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

Авто.ру подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и теперь пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта на Госуслугах аналогично тому, как они заходят на сервис при помощи соцсетей или почты.

Узнать продавцов, прошедших авторизацию через ЕСИА, можно по специальной отметке в объявлении. Сейчас она отображается в веб-версии, в скором времени появится и на других платформах. Это дает больше гарантий покупателям, что продавец — это реальный человек, который зарегистрировался и прошел верификацию на Госуслугах.

А для продавцов плюс такой авторизации заключается в том, что такие аккаунты вызывают больше доверия у сервиса и позволят публиковать объявления о продаже авто без дополнительных проверок.

"Возможность верификации пользователей с помощью Госуслуг — новый этап развития сервисов объявлений. Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя", — прокомментировал генеральный директор компании Яндекс.Вертикали Павел Алешин.