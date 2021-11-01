  • 24 ноября 202124.11.2021среда
  • USD74,8327
    EUR84,1718
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Авторизация через Госуслуги поможет сократить количество мошеннических операций на портале Авто.ру

Общество, 16:53 24 ноября 2021

autostat.ru | Фото: autostat.ru

Пользователи портала Авто.ру теперь могут авторизоваться через сайт Госуслуг, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

Авто.ру подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и теперь пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта на Госуслугах аналогично тому, как они заходят на сервис при помощи соцсетей или почты.

Узнать продавцов, прошедших авторизацию через ЕСИА, можно по специальной отметке в объявлении. Сейчас она отображается в веб-версии, в скором времени появится и на других платформах. Это дает больше гарантий покупателям, что продавец — это реальный человек, который зарегистрировался и прошел верификацию на Госуслугах.

А для продавцов плюс такой авторизации заключается в том, что такие аккаунты вызывают больше доверия у сервиса и позволят публиковать объявления о продаже авто без дополнительных проверок.

"Возможность верификации пользователей с помощью Госуслуг — новый этап развития сервисов объявлений. Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя", — прокомментировал генеральный директор компании Яндекс.Вертикали Павел Алешин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , портал Госуслуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 24.11.2021Выразительные акварели Полины Маниной представят на новой выставке в музее Словцова
18:21 24.11.2021Тюменских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду по правилам дорожного движения
18:10 24.11.2021Чемпионов России по финансовой грамотности определят 4 декабря 
18:00 24.11.202125 ноября - события дня