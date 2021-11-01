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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени экс-начальника СИЗО суд оставил под стражей

Происшествия, 13:23 24 ноября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Находящийся под стражей с марта 2021 года бывший замначальника тюменского СИЗО-1 попросил отпустить его под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый совершил тяжкое преступление против государственной службы и органов местного самоуправления, вступив в сговор с осужденным, и дважды, 26 и 28 декабря 2020 года, дал указание подчиненным передать ему две посылки без досмотра.

Взятку на общую сумму в 60 тыс. рублей на карточку его супруги перевел посредник. Подозреваемый успел выйти на пенсию, но был взят под стражу и до настоящего времени находится в следственном изоляторе.

Изучив все обстоятельства, суд не нашел оснований удовлетворить просьбу. Следствие считает, что на свободе подозреваемый сможет угрожать свидетелям и действующим сотрудникам. В следственные органы уже поступило заявление от одного из сотрудников, на кого Логинов оказывал давление, чтобы тот изменил показания.

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# взятки , уголовное дело

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