Тюменских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду по правилам дорожного движения

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверить знания правил дорожного движения на всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" могут школьники Тюменской области до 29 ноября. К участию приглашают учеников 1-9 классов, задания размещены на онлайн-платформе Учи.ру.

Задания подобраны в соответствии с возрастом. Ребенок отвечает на вопросы, играя, - анимированные герои делают этот процесс ещё увлекательнее.

Напомним, интерактивная проверка знаний ПДД и правил поведения на дороге проводится второй год подряд благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Её организаторами выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО "Национальные приоритеты".